Bruno Vespa: “Anno catastrofico e prospettive negative per il 2020” (Di martedì 31 dicembre 2019) Il giornalista Bruno Vespa in un editoriale: “E’stato un anno catastrofico e non si vede la luce in fondo al tunnel. Anche nel 2020 l’Italia soffrirà, c’è un governo con forze incompatibili tra loro” “Si chiude un anno catastrofico. E nel 2020 l’Italia soffrirà ancora, essendo guidata da un governo formato da forze incompatibili”. Bruno … L'articolo Bruno Vespa: “Anno catastrofico e prospettive negative per il 2020” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

feros681 : Ha detto bene Bruno Vespa. Gli italiani non hanno rivali al mondo. L’unica cosa che ci manca è fare squadra - Lucia2713 : @makkox A guardarlo sembra si stia trasformando in Bruno Vespa ?? - AnnaPerla15 : Bruno Vespa: 'Anno bruttissimo, c'è il buio oltre la siepe del governo. Che Dio ci assista' -