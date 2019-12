Astice e aragosta, come distinguerli e come cucinarli (Di martedì 31 dicembre 2019) Sono pregiati ingredienti per realizzare golosi primi per il cenone di San Silvestro, e sono davvero simili, ma c’è una caratteristica che li rende inconfondibili: Astice e aragosta si differenziano per le chele, che servono per catturare le prede, come arma da difesa o per aprire i bivalvi. Solo l’Astice le ha. I due crostacei, entrambi decapodi, comunque, non sono strettamente imparentati, o almeno lo sono quanto con un granchio. Tutto sull'aragosta L’aragosta è un crostaceo della famiglia dei palinuridi, che vive (anche fino a 80 anni, cambiando il carapace centinaia di volte) nei fondali rocciosi dell’Atlantico e del Mediterraneo: insieme a un gruppo di altri esemplari della sua specie, colonizza un’area in cui vivrà fino alla morte. È molto apprezzata in cucina, ma gli stock, specialmente nel Mediterraneo, non sono in ... Leggi la notizia su gqitalia

