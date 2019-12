Un libro di corsa: Una ragazza fuori moda (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un libro di corsa – Una ragazza fuori moda Quando sono andata in libreria, per chiedere il libro “Una ragazza fuori moda” di Louisa May Alcott, il commesso si è stupito e mi ha indicato la sezione dedicata ai ragazzi. Leggendo i primi capitoli, ho deciso che dovevo finire di leggerlo. L’autrice lo ha scritto nel 1800, ma gli argomenti sono molto attuali. Polly è una ragazza di campagna, ha dei valori, una morale ed è fuori moda. La sua amica Fanny è l’opposto: viziata, ricca, superficiale e sempre con i vestiti “giusti”. Passano gli anni, Polly e Fanny sono ventenni. La prima ha deciso di aiutare la famiglia e si trasferisce in città per insegnare musica alle famiglie ricche. Fanny, invece, si gode la vita di società tra ricevimenti, balli, moda e pettegolezzi. Come quando era piccola Polly deve affrontare i giudizi degli altri e di sé stessa. Per mantenersi lavora come se non ... Leggi la notizia su tpi

kanraxpgdr : - uno di più, meglio se terminava prima del limite. Rifletteva sui passeggeri, sfogliando tra le sue memorie il gra… - writersdream_ : Novembre : • Altro mese super intenso, ero sempre di corsa tra università, libro e casa • È uscito il mio libro - LibreriaSciuti : Corsa al regalo dell'ultimo minuto? Un libro è sempre un'ottima soluzione. ? In foto @Fabiovoloo con… -