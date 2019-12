Trenord, guasto a Melegnano: treni soppressi e ritardi sulla S1 per Saronno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Oltre 70 corse soppresse e circa 150 treni in ritardo nel Passante Ferroviario di Milano. E’ questo il bilancio di Trenord a causa della sospensione iniziata alle ore 10.25 per interventi urgenti di manutenzione straordinaria all’infrastruttura di Rete Ferroviaria Italiana Dalle ore 13.10 sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria del Passante di Milano. Forti disagi per i viaggiatori delle linee suburbane S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Treviglio e S13 Milano-Pavia. Tali disagi si sono sommati ai problemi all’infrastruttura ferroviaria iniziati alle 9 e risolti intorno alle 14 tra Milano Rogoredo e Melegnano che hanno determinato ritardi e soppressioni dei treni della linea S1. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

