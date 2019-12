Serie A, ecco chi sono i migliori giocatori del 2019: gol, assist, passaggi riusciti e parate. E c’è una sola squadra in cima alle classifiche (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il campionato di calcio 2019-2020 della Serie A, dopo 17 partite disputate, è quasi al giro di boa. In attesa del prossimo turno, in programma il 5 di gennaio, si chiude l’anno solare, con le statistiche dei giocatori (e della squadre) che hanno brillato nelle classifiche di gol, assist, passaggi riusciti, tiri in porta e parate. ecco, nel video, la presentazione dei migliori di queste particolari graduatorie. L'articolo Serie A, ecco chi sono i migliori giocatori del 2019: gol, assist, passaggi riusciti e parate. E c’è una sola squadra in cima alle classifiche proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

