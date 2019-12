Roma, si conclude il 2019. Anno disastroso per la capitale, tra droga, disservizi e degrado (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si chiude il 2019, con un allarmante rapporto per Roma: l’Anno della capitale è infatti stato caratterizzato da grandi quantità di rifiuti in strada, numerose rivolte popolari nelle periferie e seri caos nel settore del trasporto pubblico. Il rapporto che analizza le condizioni in cui Roma ha versato nei mesi del 2019, parla chiaro: l’Anno … L'articolo Roma, si conclude il 2019. Anno disastroso per la capitale, tra droga, disservizi e degrado proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

LDeSantis2 : I Romanisti io nii riconosco manco da chi o da cosa fanno vince nei sondaggi der decennio daa Roma Cioè so riuscit… - Terredicampania : Via Toledo o via Roma? Dubbio napoletano la cui storia affonda le radici nel 1536, fa tappa nel 1870 e si conclude… -