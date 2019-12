Pier Franco Quaglieni racconta la gioia di vivere di Mario Soldati (Di lunedì 30 dicembre 2019) di Fiorella Franchini L’hanno definito “un eclettico di talento”, indipendente, acuto, un po’ scorbutico e capriccioso ma d’ingegno senza limiti. Mario Soldati, a distanza di vent’anni dalla sua morte, torna a far parlare di sé attraverso un’opera antologica di Pier Franco Quaglieni, Mario Soldati – La gioia di vivere – Golem edizioni. Un coro di voci che tenta di ricostruire una delle figure più complesse della società italiana del Novecento, che ha saputo oltrepassare i confini della cultura ufficiale per esplorarne aspetti nuovi e diversi. Scrittore, giornalista, regista si è occupato di sport, gastronomia, cinema, televisione, società servendosi di ogni strumento di comunicazione, un modo tutto suo, originale e accattivante, per trasmettere agli altri le emozioni che gli arrivavano dalla cultura che lo circondava, dalla vita, dalla letteratura che ci hanno preceduto, cui dava quel ... Leggi la notizia su ildenaro

ilTorineseNews : La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni - franco_pier : @l_patrizia @manginobrioches Confermo. Dirò di più...mai conosciuto bambino che lo amasse. È come con i bei giocatt… - lucianonardo11 : Franco Califano - Pier Carlino (Vers. Originale) -