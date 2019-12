Multe Tim per restrizione concorrenza annullate, ecco la decisione (Di lunedì 30 dicembre 2019) Multe Tim per restrizione concorrenza annullate, ecco la decisione Multe Tim: annullate dal Consiglio di Stato le sanzioni imposte dall’Antitrust a Telecom e altre grandi aziende della comunicazione per “intesa restrittiva della concorrenza”. Prescrizione Multe e atti sul web: piattaforma pubblica amministrazione Multe Tim: le sanzioni dell’Antitrust a Telecom e altre sette grandi aziende Nel 2013, l’Antitrust aveva avviato un procedimento di indagine nei confronti di Telecom Italia, Alpitel, Ceit Impianti, Sielte, Sirti, Site e Valtellina: sotto la lente di ingrandimento era finito un accordo tra le suddette aziende riguardante la manutenzione correttiva delle reti e nello specifico su quelle parti di rete che utilizzano gli Olo (Operatori telefonici alternativi), in pratica, operatori concorrenti di Tim. Due anni dopo, l’autorità garante per la concorrenza aveva decido di ... Leggi la notizia su termometropolitico

CarmiEsposito : RT @ilSalvagenteit: Restrizione della #concorrenza, annullate le multe a #Tim e altre società - ilSalvagenteit : Restrizione della #concorrenza, annullate le multe a #Tim e altre società -