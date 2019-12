Marvel's Avengers: nuovi dettagli sulla componente singleplayer e co-op (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ormai non manca molto all'uscita di Marvel's Avengers, nonostante questo sono molte le cose che ancora non sappiamo sul nuovo titolo di Square Enix. In occasione dell'arrivo del nuovo anno gli addetti ai lavori hanno pubblicato nuovi dettagli sulla componente singleplayer e co-op.Prima di tutto abbiamo le Missioni Eroe, che rappresentano la componente singleplayer del gioco ed andranno a formare la campagna, le missioni Warzone invece sono missioni co-op pensate per un massimo di 4 giocatori ma saranno affrontabili anche in solitaria. I giocatori potranno accedere a queste missioni tramite l'hellicarrier che fungerà da base operativa per i nostri eroi. Marvel's Avengers sarà disponibile su PC, Google Stadia, PS4 ed Xbox One a partire dal 15 marzo.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

