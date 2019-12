Le curiose scuse di Giarrusso per non restituire i soldi al M5S (Di lunedì 30 dicembre 2019) Oggi il senatore Michele Mario Giarrusso ha deciso di interrompere il silenzio sui suoi rendiconti in un’intervista rilasciata a Claudio Bozza sul Corriere della Sera in cui ha spiegato che non ha restituito i famosi 25mila euro che dovrebbe dare al MoVimento 5 Stelle per un motivo piuttosto cogente: «Perché questi soldi li ho dovuti accantonare per affrontare cause civili e penali che sono state intentate contro di me per quanto ho fatto nell’ambito della mia attività politica. Quella penale più rilevante, per cui sono stato rinviato a giudizio, riguarda la querela sporta dall’allora candidata sindaca di Agira, per un post sul blog di Beppe Grillo in cui denunciavo le ombre mafiose nella campagna elettorale del Pd di Enna. Per un altra causa civile a Porto Empedocle mi vengono invece chiesti 50 mila euro…». Le curiose scuse di Giarrusso per non restituire i soldi al ... Leggi la notizia su nextquotidiano

