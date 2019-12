Irene Ferri in ospedale dopo una lite | cosa è successo e come sta

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 30 dicembre 2019), attrice conosciutissima dal pubblico del piccolo schermo, è finita inin questi giorni. Il volto noto della TV,hanno riportato i giornali, è stata trasportata al Santo Spirito di Roma a seguito di una, avuta con un’edicolante per via di uno scontro verbale – e poi fisico – degenerato nel giro di pochi minuti. Latrae la commerciante è avvenuta in un’edicola che si trova nei pressi di Piazza Risorgimento, a Roma, sotto l’occhio vigile dei passanti e dei clienti che si trovavano all’interno dell’attività. L’attrice,essere portata indall’ambulanza (e a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine), ha dichiarato di essere arrivata allo scontro per via di un diverbio. Secondo la sua versione, l’edicolante l’avrebbe trattata male e non ...

notizieit : Irene Ferri litiga con edicolante e finisce al pronto soccorso di #Roma - cefaluwebcom : Ultima Notizia da - blogsicilia : Irene Ferri in ospedale, l'attrice ha litigato con un'edicolante - -