I fratelli Cervi, contadini col mappamondo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Questa è una storia vecchia, di ben settantasei anni fa, eppure è così esemplare e viva che vale la pena raccontarla ancora oggi, a distanza di tanto tempo, e ripeterla ogni volta che lo riterremo necessario.Il 27 dicembre 1943 un gappista reggiano uccise, molto probabilmente per un errore, Davide Onfiani, segretario comunale di Bagnolo in Piano. La stessa notte i gerarchi fascisti si riunirono per studiare il da farsi in seguito a un fatto così grave. Decisero fosse opportuno applicare la stessa legge utilizzata dai tedeschi: uno contro dieci. La stessa che verrà poi utilizzata dopo via Rasella e che porterà alla terribile strage delle Fosse Ardeatine. Rappresaglia, si chiama questa atroce forme di vendetta sommaria. Già durante la notte vennero scelti i dieci nomi dei condannati a morte e tutto era pronto per l’esecuzione del ... Leggi la notizia su huffingtonpost

