Genova | crollo calcinacci in galleria | chiuso tratto della A26

Genova - crollo in galleria sulla A26 : 19.12 Caduta di calcinacci dalla galleria Bertè, in A26 in direzione Genova. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, a eccezione dei mezzi pesanti che restano in coda. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. Il crollo non ha coinvolto mezzi in transito. Sul posto si è formata una coda di un chilometro.

Crollo Ponte Genova - Toti : “Smentiti i ritardi e l’impegno sui tempi del nuovo Ponte” : “I costruttori smentiscono ritardi nella costruzione del nuovo Ponte per Genova e si impegnano a un sforzo straordinario per mantenere il più possibile i tempi, senza clamorosi slittamenti. Spiace che chi si occupa di osservare e giudicare il lavoro altrui, lo faccia senza notare e far notare che i ritardi del cantiere siano stati provocati dalla peggior ondata di maltempo degli ultimi 60 anni e dal trattamento dell’amianto ...

Crollo viadotto Genova - il sindaco Bucci : “Probabile stop ai mezzi gratis nel weekend” : “Nel fine settimana probabilmente terminerà la gratuità dei trasporti pubblici. L’esperimento ha portato molti dati positivi e stiamo lavorando per renderlo sistematico, in futuro. Magari non tutto di colpo, progressivamente, partendo con alcune tratte e, poi, allargandolo ad altre”. Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, parlando della gratuita’ temporanea del servizio bus e metro cittadino, introdotto per ...

Genova - su WhatsApp l’allarme : “Viadotto Sori a rischio crollo al 160%”. Ma è una fake news : Tra centinaia di utenti di WhatsApp sta circolando un messaggio audio allarmistico registrato da una donna: "Un amico di mio marito fa il geologo e ha detto di non prendere il ponte perché dopo questo mese di piogge, visto che era già pericoloso all’80%, è arrivato a una pericolosità del 160% e ha un pilone pieno d’acqua". E' una bufala.Continua a leggere

Viadotti a rischio crollo - chiusa l’A26 : Genova nel caos. Toti : “Siamo in guerra” : Dopo la chiusura immediata dell'autostrada A26 in seguito agli accertamenti della procura di Genova sui ponti Fado Nord e Pecetti Sud che sono a rischio di cedimenti strutturali, Genova risulta isolata e nel caos. Avviato un piano straordinario di traffico, potenziati i mezzi pubblici. Il sindaco Bucci: "Chiedo ai genovesi di utilizzare il più possibile il trasporto pubblico". Toti: "Siamo in guerra".Continua a leggere