Fischi contro Mattarella al comizio di Salvini. E il leader della Lega rimane in silenzio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Fischi contro Mattarella al comizio di Salvini Una pioggia di Fischi contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con Salvini che resta in silenzio. È la contestazione partita da una provocazione del leader del Carroccio fatta durante la Berghem Frecc, la festa della Lega del 29 dicembre ad Albino, in provincia di Bergamo: “Mi raccomando la sera del 31 tutti ad ascoltare il discorso del capo dello Stato…”, ha detto Salvini. Dalla folla, radunata sotto il palco, sono piovuti Fischi all’indirizzo del Capo dello Stato. “Si rompe il televisore”. Fra tutti i commenti, questo è quello che si sente in modo più chiaro. Il resto è un ululato di “Booh” e “Nooo” e gesti di varia natura. Per scatenare questa reazione sono bastate le poche parole dell’ex ministro dell’Interno, che poi però non ha ripreso il suo pubblico ... Leggi la notizia su tpi

Paso45038503 : RT @maumartina: Fischiano il Presidente Mattarella. E lui ride. Che vergogna #Salvini - maumartina : Fischiano il Presidente Mattarella. E lui ride. Che vergogna #Salvini -