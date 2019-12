Emilia, Bonaccini avanti di 2 punti Ma tra i partiti è in testa il Cdx. Dati (Di lunedì 30 dicembre 2019) A meno di quattro settimane dalle elezioni regionali in Emilia Romagna, Affaritaliani.it pubblica in esclusiva i risultati del sondaggio effettuato tra il 27 e il 30 dicembre da Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research. Il margine di errore per i candiDati governatore e per i... Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

fattoquotidiano : Regionali Emilia Romagna, Sala: “Bisogna votare Bonaccini perché più bravo. La Borgonzoni? Lasciamola a Roma con le… - fattoquotidiano : Emilia-Romagna, il candidato governatore M5s: “Bonaccini parla di sbloccare le trivelle. Ecco perché corriamo da so… - fattoquotidiano : Elezioni Emilia-Romagna, il biglietto con le linee guida di Salvini: “Non parlare del buon governo” Bonaccini. “M5s… -