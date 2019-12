Drammatico schianto in strada | l’auto si spezza in due | un morto e un ferito a Scorzè

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019)è finita in un canale di scolo e poi contro un alberondosi letteralmente in due. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alla vittima, un 45enne che viaggiava sul sedile del passeggero.gravemente e ora ricoverato in ospedale invece l’uomo che era al volante, un 34enne. Un’auto completamenteta in due dalla violenza dell’impatto, è la drammatica scena che si è presentata davanti ai vigili del fuoco intervenuti nelle scorse ore lungo le strade del Veneto teatro di uno spaventoso e mortale incidentele. Nell’impatto una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di domenica 29 dicembre, nel territorio del comune di, nella città metropolitana di Venezia. La vettura su cui viaggiavano vittima estava percorrendo via Tito Speri quando, per motivi tutti ...

