Domenico Pozzovivo correrà il Giro d’Italia 2020! Il lucano torna in gruppo e ritroverà

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019)in! Questa è la notizia del giorno nel mondo del ciclismo, ilè riuscito a trovare un contratto dopo l’addio alla Bahrain-Merida: il 37enne è rimasto “disoccupato” per alcuni mesi in seguito al bruttissimo incidente in cui era incappato ad agosto ma con grande caparbietà si è rimesso in piedi, ha ricevuto l’offerta del Team NTT (ex Dimension Data) e nel 2020 sarà regolarmente in sella pronto per nuove battaglie da vero combattente qual è.ha partecipato a ben tredici Giri d’Italia: da quando è professionista, ovvero dall’ormai lontano 2005, ha saltato soltanto le edizioni del 2006 e del 2009, poi dal 2010 è sempre stato presente da vero affezionato alla Corsa Rosa. Il suo miglior risultato è il quinto posto, ottenuto nel 2014 quando vestiva la casacca della AG2R e nel 2018 quando difendeva i ...

infoitsport : Ciclismo, Domenico Pozzovivo torna in gruppo! Firmato il contratto con il Team NTT, obiettivo Giro d’Italia - infoitsport : Domenico Pozzovivo ha trovato un contratto? Il lucano verso il rientro in gruppo dopo l'incidente - infoitsport : Ciclismo, Domenico Pozzovivo ha trovato un contratto? Il lucano verso il rientro in gruppo dopo l’incidente -