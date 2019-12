Come si vincono le regionali in Emilia-Romagna, secondo Matteo Salvini (Di lunedì 30 dicembre 2019) (foto: Roberto Serra – Iguana Press/Getty Images) “Alzare il livello con giudizio”, “Non discutere sul buon governo in Emilia-Romagna” perché “comunque avvantaggia chi governa”, armarsi di sorriso e soprattutto insistere su Bibbiano, “con la clava“. È un vero e proprio vademecum in 8 punti, quello rinvenuto da Repubblica allo Starhotels Excelsior di Bologna, che nel pomeriggio di domenica ha fatto da scenario all’incontro tra Matteo Salvini e i candidati leghisti alla regione Emilia-Romagna. Il blitz bolognese del leader leghista era arrivato quasi a sorpresa e non contemplava la presenza della candidata presidente Lucia Borgonzoni – “ha la giustificazione più bella del mondo perché è con la mamma”, aveva spiegato Salvini – ma era stato presentato ufficialmente Come un’occasione per parlare di “programmi, di sanità, agricoltura, famiglia, sicurezza e ... Leggi la notizia su wired

