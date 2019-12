Calendario Taekwondo 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2019 è ormai agli sgoccioli e per il Taekwondo è tempo di pensare all’anno che verrà. Un 2020 denso di appuntamenti quello di questa disciplina che avrà ovviamente il suo culmine nei Giochi Olimpici di Tokyo, quando nelle otto categorie previste dal programma olimpico – quattro al maschile e quattro al femminile – verranno assegnate le ventiquattro medaglie in palio. Andiamo quindi a vedere quali saranno i principali appuntamenti in agenda. 31/01-01/02 Fujairah Open 2020: Torneo G1, da disputarsi a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) che apre la stagione 06-07/02 Turkish Open 2020: Torneo G1, da disputarsi a Istanbul (Turchia) 22-23/02 Slovenia Open 2020: Torneo G1, da disputarsi a Lubiana 22-24/02 African Qualification Tournament for Tokyo 2020 Olympic Games e Oceania Qualification Tournament for Tokyo 2020 Olympic Games: tornei continentali di qualificazione olimpica e ... Leggi la notizia su oasport

