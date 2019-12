Cagliari | si cerca un difensore | piacciono Magnani e Goldaniga

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Emergenza in casaper quanto riguarda la difesa. L’infortunio di Ceppitelli infatti preoccupa e anche le non ottime condizione di Cacciatore costringono la società a correre ai ripari nel mercato di gennaio. Come riporta la Gazzetta dello Sport il ds Marcello Carli è già a lavoro e l’obiettivo è quello di acquistare un giocatore che conosca già la Serie A, insomma qualcuno che sia pronto subito. I due maggiori indiziati sono:in uscita dal Brescia eche ha giocato solo una partita a Genova. Leggi su Calcionews24.com

