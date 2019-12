Bologna, esplode pneumatico di un camion: operaio muore decapitato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Valeriu Golban, un operaio 41enne di origine moldava, è morto intorno alle 13 di oggi, 30 novembre, dopo l'esplosione di uno pneumatico di un camion di una ditta di spedizioni. L'uomo stava effettuando la sostituzione della gomma nel piazzale del capannone della ditta. L'esplosione l'ha decapitato. Leggi la notizia su fanpage

