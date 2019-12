Atalanta, Gasperini sul mercato: «Non mi aspetto niente» (Di martedì 31 dicembre 2019) Il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha parlato del mercato di gennaio: «Non mi devo aspettare rinforzi» Gian Piero Gasperini ha parlato del mercato di gennaio: «Io posso anche non aspettarmi niente, in questi anni non è arrivato molto. Il mercato di gennaio è difficile, non ci sono giocatori di valore che si muovono, alcuni sono fermi da molto tempo. Non sono io che mi devo aspettare rinforzi». «Io non ho una mentalità statica, le squadre si evolvono. Ho una visione diversa di quello che è il mercato. Io sto benissimo così come sto, anche l’Atalanta deve capire come ragionare. Abbiamo dimostrato con un rosa ridotta di poter affrontare tante gare in sequenza», ha concluso il tecnico dell’Atalanta ai microfoni di Bergamo TV. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

