Antonio Zequila, già in clima Grande Fratello Vip 4: zittisce i critici (Di lunedì 30 dicembre 2019) Antonio Zequila posta messaggi ambigui sui social: risposta alle critiche per l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip? Si avvicina ai nastri di partenza il Grande Fratello Vip 4 targato Alfonso Signorini. Il reality partirà mercoledì 8 gennaio su Canale 5 e già sono stati svelati alcuni concorrenti, tra cui figura Antonio Zequila. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si accinge dunque a compiere il proprio ingresso nella Casa di Cinecittà. Sui social network ha condiviso dei post piuttosto ambigui e polemici. L’ultimo in ordine cronologico, condiviso qualche ora fa a commento di una sua fotografia, invita a fregarsene dei commenti altrui. Credere sempre in sé stessi Per stare bene con sé stessi, Antonio Zequila dà una preziosa lezione. È fondamentale credere sempre e soltanto in sé stessi. “per aspera ad astra…yes”, Non è dato conoscere chi siano i destinatari del messaggio. Forse ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Antonio Zequila, già in clima Grande Fratello Vip 4: zittisce i critici - - iamjordanera : Concorrenti ufficiali del #GFvip 4: 1) Rita Rusic 2) Antonio Zequila 3) Adriana Volpe 4) Michele Cucuzza 5) Antone… - royaltythirl : antonio zequila????? quello di 'MAI PIÙÙÙÙÙ'? we going???? -