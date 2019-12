Antonio Malandrino | chi era il giovanissimo calciatore morto in un incidente

Leggi la notizia su viagginews

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Sabato nottein seguito ad un. Il ragazzo di 19 anni era considerato un ottimo prospetto del calcio siciliano. La dinamica dell’che ha causato la morte del 19enneè ancora al vaglio delle autorità. Secondo una prima ricostruzione, il portiere del Rosolini, squadra di calcio siciliana che … L'articolo, chi era ilin unè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mikgua66 : RT @DamianoMassimo1: ? Oggi è un giorno triste. Ha perso la vita in un tragico incidente Antonio Malandrino, diciannovenne portiere del R… - davideinno85 : RT @DamianoMassimo1: ? Oggi è un giorno triste. Ha perso la vita in un tragico incidente Antonio Malandrino, diciannovenne portiere del R… - mauro_simoncini : RT @DamianoMassimo1: ? Oggi è un giorno triste. Ha perso la vita in un tragico incidente Antonio Malandrino, diciannovenne portiere del R… -