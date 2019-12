A grandi passi Honor 10 verso EMUI 10 stabile, beta pubblica dal 30 dicembre (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un fine anno davvero scoppiettante quello riservato ad Honor 10 e V10: la distribuzione dell'interfaccia EMUI 10 sta procedendo con la sua beta pubblica in Cina proprio in queste ultime ore del 2019. Un passo di certo propedeutico anche per la release finale dell'importante aggiornamento software. La sperimentazione dell'EMUI 10 sui due modelli Honor 10 e Honor V10 era già partita prima di Natale, sempre nella madrepatria del produttore. Si trattava tuttavia di una fase di test riservata solo a pochi utenti selezionati che ne avevano fatto domanda in periodo ben definito. Oggi 30 dicembre, al contrario, parte la fase pubblica e dunque aperta a tutti dell'update, ma sempre entro i confini del paese asiatico. La notizia odierna va di certo letta positivamente per tutti i possessori di un Honor 10 o anche Honor V10. Il passaggio di queste ore è fondamentale per procedere al ... Leggi la notizia su optimaitalia

