Università e Istruzione | un futuro da separati in casa?

(Di domenica 29 dicembre 2019) La dimissioni di Fioramonti hanno determinato, come effetto non previsto e per nulla secondario, la separazione fra i Ministeri della Scuola e dell’. Diciamo che l’unione fra i due ministeri fatta 15 anni fa, non aveva prodotto i frutti sperati. Scuola ed, nonostante fossero sotto lo stesso Ministro, erano rimasti purtroppo mondi. E questa è stata una opportunità persa per tutti. La Scuola, invece di essere vista come luogo di formazione di cittadini dotati di spirito critico e con le conoscenze adatte per un mondo tecnologico sempre più basata sulla conoscenza, è stata usata come luogo di parcheggio per i minorenni (mentre i genitori andavano a lavorare) e come strumento per ridurre la disoccupazione di laureati (tipo reddito di cittadinaza ante litteram).Per queste ragioni, rispetto al resto d’Europa, gli stipendi degli insegnanti in ...

