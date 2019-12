Paga l’automobile con 70 borse di monete, è accaduto in Cina – VIDEO (Di domenica 29 dicembre 2019) Il cliente si è presentato in concessionaria con una quantità enorme di monete per saldare in “contanti” l’acquisto di un’automobile Per la nostra rubrica “storie vere”, che parla di storie inverosimili ma realmente accadute, scegliamo un evento accaduto realmente in Cina, lo scorso maggio. Un lavoro supplementare insolito e sfiancante quello capitato ai dipendenti di … L'articolo Paga l’automobile con 70 borse di monete, è accaduto in Cina – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Paga l’automobile Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Paga l’automobile