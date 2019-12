Oroscopo 2020 gennaio Simon & the stars | previsioni della settimana

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 29 dicembre 2019)and theprimadel mese e dell’anno nuovo Dal libro “L’– il giro dell’anno in 12 segni” di& the, sveliamo in questo articolo alcune indicazioni sulledell’primadi, per ciascun segno. Leli dell’di iniziodiand thedel segno dell’Ariete dicono che mercoledì si aprirà un anno che può segnare una profonda evoluzione nella carriera, mentre nellache sta per partire per il Toro si aprirà un anno che potrebbe dare prospettive ricche e stimolanti. Venerdì 3 i nati Gemelli potrebbero fare una ‘curiosa’ amicizia, mentre dall’inizio delil Cancro entrerà subito in alcune questioni di lavoro....

Davidone74 : RT @LucaMagmo: questa cosa che nell'oroscopo 2020 non c'è il segno del Bradipo non la capisco... - LiberaMil : RT @tartaro7: #stupidoroscopo 2020 Giorni fa, dopo aver consumato orecchiette con tofu d'annata, ho cominciato ad avere nausea e strane vis… -