Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019)in. Due scialpinisti sono stati travolti nella zona dello Spallone di Mezzodì. Il bilancio è di un. ROMA –in. A distanza della tragedia in Val Selanes, l’ennesimo incidente in montagna ha procurato una vittima nella zona dello Spallone dei Mezzodì, non distante dal rifugio Tuckett. La ricostruzione di questa vicenda è al vaglio degli inquirenti. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

tg2rai : Nuova valanga, 4 persone travolte in #Trentino. Una è morta. Inchiesta su quella di ieri che in #AltoAdige ha provo… - NewsMondo1 : Nuova valanga in Trentino, travolte due persone: un morto -