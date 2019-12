LIVE Sci alpino oggi | le gare del 29 dicembre in DIRETTA | Dominik Paris all’esame

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della combinata a Bormio e dello slalom a Lienz – La presentazione della combinata – La presentazione dello slalomSCI(29): SEGUI TUTTE LEIN, IN TEMPO REALE CLICCA QUI PER LADELLO SLALOM FEMMINILE DALLE ORE 10.00 CLICCA QUI PER LADELLA COMBINATA MASCHILE DALLE ORE 11.00 Buongiorno e bentrovati alladelledel 29della Coppa del Mondo di scimaschile e femminile. Sulle nevi di Bormio (Italia) andrà in scena la prova di combinata: il superG e lo slalom caratterizzeranno la giornata sul pendio valtellinese e il nostrocercherà il colpo in questa specialità. L’azzurro viene dalla magica doppietta in discesa dei due giorni precedenti, che gli ha permesso di conquistare le vette della classifica ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante Lienz 2019 in DIRETTA: Marta Bassino è seconda! Beffata Federica Brignone - #alpino… - RCatria : Vi aspettiamo domani a cvaltournenche (Cervinia) per un Live con Sci!!????? #pfunkingband #cervinia #valtournenche… -