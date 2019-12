Globe Soccer Award | Cristiano Ronaldo | «Spero di essere qua anche l’anno prossimo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019)ha parlato a margine della premiazione deis. Queste le parole del portogheseha parlato a margine della premiazione ais. Il 34enne portoghese è stato eletto miglior giocatore del 2019. GOL ALLA SAMPDORIA – «È stato un gol fantastico, ma ne ho fatti più di 700. Difficile dire quale sia il migliore. Forse è stato il migliore di testa. Dicono che abbia saltato 256 cm, ma a me è parso di aver saltato più in alto». PREMIO – «Grazie a tutti: alla mia famiglia, ai miei compagni della Juve e a quelli della Nazionale, a Mendes, a tutte le persone che mi supportano ogni giorno. È un onore per mequi un’altra volta echiaramente di vincere questo fantastico premioilanno» Leggi su Calcionews24.com

SkySport : ?? Il miglior giocatore del 2019 è #CristianoRonaldo ?? Premiato a Dubai ?? Ai #GlobeSoccerAwards ?? @Globe_Soccer… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… - SkySport : ?? Il miglior portiere dell'anno è Alisson #Becker del #Liverpool ? Il brasiliano è stato decisivo nella vittoria de… -