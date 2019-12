Barbara D’Urso reagisce alle accuse di Alberto Mezzetti su Instagram

Leggi la notizia su dilei

(Di domenica 29 dicembre 2019)D’Ursodisue, ancora una volta, sceglie il silenzio. La conduttrice ha ignorato il post pubblicato dall’ex vincitore del Grande Fratello in cui si intuiva che fra i due ci fosse stato in passato un flirt. Nel corso del reality, il Tarzan di Viterbo aveva corteggiato la presentatrice e dopo la vittoria i due erano usciti insieme. Siacheavevano confermato di essere amici, ma niente di più. Mesi dopo peròha svelato la sua verità in un postche ha destato grande scalpore. “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più”, ha scritto il modello, che poco dopo ha accusato nelle Stories la D’Urso di aver ostacolato la sua carriera in tv a causa del loro flirt. Diversi follower hanno commentato le parole di, criticando il suo atteggiamento e considerandolo ...

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - trash_italiano : Barbara d'Urso è il personaggio televisivo del decennio - Criiistianeeehh : RT @cicciogia: Barbara D'Urso eletta 'personaggio televisivo del decennio'. Per chi avesse ancora dubbi sul fallimento definitivo del suf… -