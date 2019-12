Le ‘Sardine’ a Salvini | “Creare un clima d’odio non è cristiano”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Le ‘Sardine’ scrivono a: “Creare und’odio non è cristiano. Nibras è italiana e da due settimane riceve solo minacce”. ROMA – Le ‘Sardine’ scrivono a Matteo. In una lettera Lorenzo Donnoli ha chiesto all’ex ministro dell’Interno di smettere di attaccare Nibras, la ragazza palestinese salita sul palco di piazza San Giovanni. L’ultimo post contro la giovane, in ordine di tempo, risale a venerdì 27 dicembre 2019 quando in un post sui social ha scritto: “E io sono Matteo, sono cristiano, sono figlio di mia mamma che si chiama Silvana e di mio papà che si chiama Ettore, spero di non dare fastidio a nessuno“. E io sono Matteo, sono cristiano, sono figlio di mia mamma che si chiama Silvana e di mio papà che si chiama Ettore, spero di non dare fastidio a nessuno! ...

repubblica : Le Sardine a Salvini: 'Nibras è italiana. Da due settimane la minacciano: creare un clima di odio non è cristiano' - LegaSalvini : GRAZIE SARDINE! :) > SONDAGGIO SWG, DA MENTANA: LA LEGA TORNA A CORRERE, SU DELLO 0,7% IN 7 GIORNI - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. Grandi interviste a #Salvini e… -