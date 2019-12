Incidente stradale a Siracusa | morto 19enne | feriti altri due ragazzi

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Drammaticoa Pachino, in provincia di, dove alle prime ore del 28 dicembre unha perso la vita edduesono rimasti gravementelungo la strada provinciale 26. Il ragazzo deceduto si chiamava Nino Malandrino ed era un calciatore del Rosolini calcio, così come glidue occupanti del veicolo attualmente ricoverati in prognosi riservata. Per il giovane invece non c’è stato purtroppo nulla da fare.Secondo la ricostruzione preliminare effettuata dalle Forze dell’Ordine giunte sul luogo dell’, lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte del 28 dicembre a poco meno di un chilometro da Pachino, nei pressi della contrada Lupariello. La Fiat 500 sulla quale stavano viaggiando i treera di ritorno da Rosolini quando, per cause ancora da chiarire, il conducente ...

