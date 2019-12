Incidente di Corso Francia | continuano gli attraversamenti imprudenti

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) A meno di una settimana dal drammaticodi, in cui hanno perso la vita le 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, nella stessa arteria stradale i pedoniad attraversare la carreggiata in maniera imprudente, noncuranti del rischio di essere investiti dalle vetture che sopraggiungono. Un segno che la morte delle due ragazze non ha insegnato nulla ai cittadini di Roma, come testimonia anche un incredibile video diventato virale in questi giorni sui social network.diNel filmato, divenuto molto popolare nelle ultime ore grazie al passaparola su Whatsapp, si possono vedere due ragazzi attraversare la strada in un punto della carreggiata totalmente sprovvisto di semafori e strisce pedonali, indifferenti alle macchine che stanno per arrivare. Il video è stato infatti ripreso da un veicolo che stava percorrendo proprio...

