Il salvataggio di Buddy (Di sabato 28 dicembre 2019) Il protagonista di questa storia, è un cane di nome Buddy, che stava per essere sottoposto ad eutanasia. È un cucciolone di circa 8 anni, che è stato salvato daa Friends of Strays, in Florida. Dopo averlo salvato dal letto della morte ed affidato ad un veterinario, quest’ultimo ha scoperto che il povero Buddy aveva un bastoncino tra i due denti molari, rimasto lì per almeno 3-4 anni. “Probabilmente era lì da anni, gli aveva consumato il palato e marcito due denti. Nonostante il dolore, non si è mai lamentato. Se non fosse stato per il veterinario, probabilmente non ce ne saremmo mai accorti”, ha raccontato uno dei volontari. Grazie all’aiuto di questi angeli, Buddy aè riuscito a rimettersi in forma ed ha conosciuto il significato della parola amore. Tutto ciò ha reso possibile ... Leggi la notizia su bigodino

