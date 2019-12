Il caso Fioramonti è sfuggito di mano a Di Maio | scontro sul sistema delle restituzioni

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dura lite tra l’ex ministroe i vertici del Movimento 5 Stelle: loè sulle. Il clima di tensione si riflette sul governo. Finisce nel peggiore dei modi la carriera da ministro di, diventata persona sgradita anche all’interno del Movimento 5 Stelle. Luigi Ditrae i vertici del Movimento 5 Stelle Nelle ultime ore i vertici del Movimento hanno duramente attaccato. Sin dalla notiziasue dimissioni al ministro sono stati chiesti pubblicamente e in maniera poco delicata i 70.000 euro di arretrati per quanto riguarda i rimborsi, nota dolente all’interno del M5S.sulle: “farraginoso e poco trasparente” Proprio sul tema dei rimborsi tirato in ballo dai vertici del Movimento 5 Stelle l’ex ministroha voluto ...

Capezzone : Voci su #Morra possibile ministro dell’istruzione al posto di #Fioramonti. Nel caso, gli studenti non riceveranno n… -