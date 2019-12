Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) “La fama non mi ha dato alla testa. La ricchezza? Noidi successo sicuramente non ci poslamentare, ma non. Ricordatevi anche che viviamo in un Paese dove se100 più di 50allo Stato”. A dirlo èche, nelle storie di Instagram, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan. Parlando della vita dopo la fama, l’artista ha scritto: “Mi rendo conto che a volte non ho una concezione equilibrata di alcune cose. Mi è capitato ad esempio di parlare di un paio di jeans come se non costassero troppo e chi mi era di fianco mi ha fatto notare (ridendo) che equivalevano a metà del suo stipendio”.“Non è cattiveria o mancanza di umiltà e infatti cerco sempre di non fare gaffe. Semplicemente ti abitui a un altro modo di vivere e purtroppo a tratti ti dimentichi che la ...

HuffPostItalia : Emis Killa: 'Noi rapper non siamo ricchi: in Italia se guadagni 100 più di 50 vanno allo Stato' - neveasettembre : Io e mio cugino, oltre ad aver mangiato come ?? stiamo riascoltando le canzoni di Fedez e Emis Killa risalenti al 2k12 - RBeatMusic : Emis Killa - Parole di Ghiaccio Jack Mazzoni Remix [DemoDrop].mp3 Unknown #nowplaying -