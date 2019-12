Conte | ‘orgoglioso | con Rdc in 8 mesi -60% povertà assoluta’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – Il Reddito di cittadinanza "è una misura di cui vado orgoglioso e che rivendico. E' stata molto efficace per contrastare laassoluta. Dopo solo ottoabbiamo registrato un calo del 60% dellaassoluta. E' un risultato incredibile". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa di fine anno a Villa Madama.

