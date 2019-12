Classifica Discesa Coppa del Mondo sci alpino 2020 | Dominik Paris passa al comando con 4

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ladeldi scimaschile ha visto disputarsi la secondalibera di Bormio: con la seconda vittoria consecutiva sulla Stelvio, l’azzurrobalza in vetta anche alladi speciaità, con appena quattro punti di margine sull’elvetico Beat Feuz.LIBERADELSCI2019-ITA 304 2 FEUZ Beat SUI 300 3 CLAREY Johan FRA 162 4 KILDE Aleksander Aamodt NOR 158 5 MAYER Matthias AUT 150 6 KRIECHMAYR Vincent AUT 142 7 DRESSEN Thomas GER 141 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

ViselliTania : RT @TgrAltoAdige: L'anno scorso Dominik #Paris vinse a #Bormio nel giro di 24 ore discesa e Super-G, ora la doppietta in #discesa che gli g… - IlVoloaTorino : RT @TgrAltoAdige: L'anno scorso Dominik #Paris vinse a #Bormio nel giro di 24 ore discesa e Super-G, ora la doppietta in #discesa che gli g… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: L'anno scorso Dominik #Paris vinse a #Bormio nel giro di 24 ore discesa e Super-G, ora la doppietta in #discesa che gli g… -