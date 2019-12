Catania | la società vuole abbassare il monte ingaggi e invita i calciatori a trovarsi una

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Non è in programma alcuna smobilitazione“, assicurano i vertici del club, ma la lettera che il Calcioha inviato ai suoi tesserati in vista del mercato di gennaio ha scatenato la dura reazione della tifoseria etnea. Laha fatto sapere ai suoi, date le difficoltà economiche che sta affrontando, che gli stipendi promessi non potevano più essere pagati, se si intende far sopravvivere il club siciliano, e per questo apriva alla possibilità di trasferimenti anche a titolo gratuito. Questo non si tradurrà, puntualizzano però in un comunicato diffuso sabato, in una smobilitazione generale perché chi se ne andrà sarà rimpiazzato da “altriche percepirannocompatibili con la nostra situazione attuale”. Nella missiva che ha alzato il polverone ai piedi dell’Etna, i dirigenti si rivolgono ai giocatori spiegando che ...

