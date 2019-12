Capello sulla corsa scudetto | «Juve e Inter attrezzate per arrivare prime La Lazio…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Fabiovistato da Dribbling, ha parlato dellain Serie A che attualmente vede impegnatee Lazio In un’vista concessa a Dribbling su Rai 2, Fabioha parlato della lottain Serie A, che attualmente vede impegnate, Lazio e. Le parole dell’ex ct dell’Inghilterra.– «sonoper, hanno nel DNA questa caratteristica e questa voglia. Devo dire che anche le romane stanno facendo molto bene. La Lazio in particolare non ha paura di giocare contro le favorite. La metto comunque tra le squadre ‘pericolose’ per ledue, ma credo che le altre abbiano qualcosa in più». Leggi su Calcionews24.com

MilanNewsUN : ?? Capello: 'Ibra al Milan sarà da stimolo per gli altri' ?? Il tecnico ha parlato del nuovo acquisto dei rossoneri… - sportli26181512 : Capello: 'Ibra al Milan sarà da stimolo per gli altri': Il tecnico ha parlato del nuovo acquisto dei rossoneri: 'Ha… - FrankieChiante1 : @Lucyfero75 Quando l'ironia non basta a mitigare la tragedia di un quadro dell'orrore, anticipatore dì un futuro an… -