Barbara D’Urso Instagram | davanzale extra-large e labbra a “cul de poule” | «I tuoi figli

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) «È assurdo, incredibile. Non me lo aspettavo proprio. Per me era impossibile, giuro impossibile. Avevo letto gli altri nomi e ce ne erano di molto forti: sono onoratissima del risultato!», con queste paroled’Urso ha commentato il risultato del sondaggio del Corriere della Sera secondo cui è lei il personaggio tv più significativo del decennio 2009-2019. Carmelita, che ha superato 24 colleghi, ottenendo il 47,8 per cento dei quasi 300mila voti espressi, ha festeggiato anche sul suo profilola notizia con un selfie più che mai audace.D’Ursoa “cul de poule”: «Inon ti insultano?» «Un #carmelitasmack a tutti voi per ringraziarvi ancora della meravigliosa sorpresa di oggi», recita così la didascalia che accompagna l’ultimo scatto sudiD’Urso, che con ...

carmelitadurso : Intanto in Italia... “Barbara d’Urso è il personaggio più significativo del decennio” ?????? Grazie al @Corriere e ai… - trash_italiano : Barbara d'Urso è il personaggio televisivo del decennio - stanzaselvaggia : Ieri, in un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zocco… -