Auto elettriche | la ricarica autonoma la fa il robot Volkswagen

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) La mobilità galoppa verso un futuro a batteria e ora l’idea è quella di rendere i punti didelle “infrastrutture mobili” che, di fatto, vadano incontro alle esigenze di spostamento deglimobilisti: invertendo la regola tradizionale, che vede al contrario gli stessimobilisti andare a caccia di colonnine (libere). Un’idea nata ine già in fase di sperimentazione, che vede alla prova un piccoloin grado di collegarenomamente il veicolo al dispositivo di. Il sistema prevede una batteria mobile da 25 kWh di potenza per unarapida delle batterie fino a 50 kW: questo modulo verrebbe quindi gestito proprio dalche, in questo modo, renderebbe un “semplice” parcheggio, una stazione diper le EV. Un unicopotrebbe gestire più dispositivi di, così che mentre un veicolo è già in carica, sarebbe capace ...

ilfoglio_it : La lotta interna al M5s e le novità sulle auto elettriche, dall'Ohio alla Turchia. Idee e spunti per sapere quello… - disinformatico : Antibufala: le auto elettriche usano il cobalto, che viene estratto nelle miniere dai bambini in Congo! Risposta:… - ANSA_Motori : Enel X inaugura a Cortina d'Ampezzo una infrastruttura per la ricarica di auto elettriche #ANSAmotori -