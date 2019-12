Aspesi: “Checco Zalone mi ha regalato la stessa emozione di quando vidi Biancaneve da bambina” (Di sabato 28 dicembre 2019) Checco Zalone l’ha fatta a tutti, un’altra volta. S’è preso l’attenzione da destra a sinistra, riuscendo a “farsi usare” a piacimento per lanciare il suo ultimo film, Tolo Tolo, con un’esca avvelenata: il video di Immigrato, la canzone da lui scritta e cantata cucita sulle debolezze degli italiani che nel film manco c’è. Esattamente come il film, appunto, da lui scritto, diretto e interpretato. Questo one man show ha vinto già tutto ancora prima di finire nelle sale. Che è poi il merito che riconosce a Luca Medici, Natalia Aspesi nella sua recensione su Repubblica. “Anche questa volta siamo caduti in tanti dalle nubi della nostra insipienza nella malefica trappola di un suo trailer, quello del suo quinto attesissimo film. E immagino che lei, mentre l’informazione che si definisce agguerrita è corsa ansiosa a vedere questo Tolo Tolo, ... Leggi la notizia su ilnapolista

