Zalone? Troppo buonista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Era scontato? Anche no. “Tolo Tolo”, il film di Checco/Luca Medici che invaderà tutte le sale d’Italia dal 1° gennaio, seppellisce tutte le accuse al suo contestato trailer ‘razzista’ semplicemente perché è l’esatto contrario: antirazzista, politicamente iper-corretto e tanto- anche per una persona di sinistra come me - che forse gli incassi ne soffriranno. Quel videoclip provocatorio, “Immigrato”, è stato in sostanza una furba operazione di depistaggio.Da campione nazionale e incontrastato dei botteghini, Checco/Luca si avventura a dirigersi in proprio per la prima volta - dopo il divorzio dal suo alter ego Gennaro Nunziante, regista dei primi quattro film - e si annette la firma autorevole di Paolo Virzì, co-sceneggiatore. Ma dopo un poker di film acchiappatutto, al di là di ...

