Vignetta sessista | polemica su consigliere Veneto di Fdi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sta sollevando polemiche lapubblicata contro 'le signorine animaliste e le vegane' la notte di Natale dal capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale del, Sergio Berlato.caption id="attachment 262847" align="alignright" width="300" Sergio Berlato/captionL'immagine mostra una donna durante una visita ginecologica e si allude, con un messaggio, all'assenza di rapporti sessuali. "Non ci sono parole per descrivere la sua bassezza - commenta Alessia Rotta, vicepresidente vicaria del Gruppo Pd alla Camera - Speriamo si dissoci Giorgia Meloni". Per il Forum Donne Articolo Uno, Berlato "entra nella debole schiera di coloro che, quando sono criticati da donne, non reggono 'il colpo': cosi' pubblica un post vergognoso contro le donne. Niente di nuovo, e' in uso fra molti di coloro che bazzicano a destra. Il fatto e' che questo signore ricopre un ...

