Uomini e Donne | Gemma Galgani furiosa Juan Luis lascia il Trono Over

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)chiude con. Le anticipazioni delOggi si è registrata una nuova puntata delper la gioia di tutti i fan del programma condotto da Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni diriportate, come sempre, da IlVicolodelleNewsha deciso di chiudere la frequentazione conCiano, il cavaliere venuto per lei un mese fa. Lei si è molto arrabbiata e risentita perché durante le festività natalizie lui non si è fatto vivo. Soltanto due giorni fa si è fatto risentire, ma la dama ha preferito non rispondere. Ovviamente non si poteva non parlare del fatto che secondo un suo amico lui è andato lì solo ed esclusivamente per una scommessa. Alla fineha deciso di troncare i rapporti onde evitare di sentirsi dire di essere la solita ‘zerbina’. Maria De Filippi invitaCiano are ...

vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… - carlosibilia : 600mila euro raccolti tagliandoci lo stipendio andranno ai fondi di assistenza di @poliziadistato, @emergenzavvf e… -