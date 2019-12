Taylor Mega sconvolta | ladri in casa la notte di Natale E mostra le immagini | “Sono

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ancora al centro del gossip. E no, non per lo scontro accesissimo che ha fatto tanto parlare in tv e sui giornali con Antonella Elia. E nemmeno per le foto provocanti che la bionda influencer di Udine ha pubblicato sui suoi canali social per augurare buone feste ai suoi tanti follower. Foto mozzafiato, per la cronaca. Una con indosso la tipica giacca rossa e bianca di Babboma completamente aperta sul davanti, col décolleté esplosivo in primo piano; un’altra, direttamente in lingerie rossa, davanti all’albero addobbato e con un lecca lecca. “Buonby! Cosa vorresti ricevere quest’anno sotto l’albero? Invia la foto e tagga tutti i tuoi amici per augurargli Buon”. Inutile dire che i fan sono impazziti: “Wow sei fantastica!”, “Mi hai fatto perdere la vista” e un altro ha aggiunto “Per me ilinizia e finisce qui”, sono alcuni dei commenti ...

iltirreno : La influencer Taylor Mega mostra su Instagram la sua casa di Milano messa a soqquadro dai ladri la sera di Natale - franbellino : Taylor Mega, ladri svaligiano nella notte di Natale la casa dell’influencer: “Sono… - Il Fatto Quotidiano - infoitcultura : Topi d'appartamento a casa di Taylor Mega -