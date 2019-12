Stipulata la convenzione tra la Procura di Benevento e il Cesvob

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Questa mattina ladella Repubblica die l’Associazione delle Associazioni di Volontariato per il Centro di Servizi del Volontariato della Provincia dihanno sottoscritto, presso gli uffici della, unaper l’espletamento di Servizio di volontariato. Alla firma erano presenti iltore della Repubblica diAldo Policastro, il Sostitutotore Maria Colucci, il Presidente delRaffaele Amore, ed il direttore delMaria Cristina Aceto. Laregolerà i rapporti tra le parti per lo svolgimento di attività di volontariato degli Enti del Terzo Settore associati e non associati nonché dei volontari in Servizio Civile Universale delpresso ladella Repubblica di. Nell’ambito dei progetti che le parti mettono quotidianamente in campo ...

